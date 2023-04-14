Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 181 тысячу
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 181 090 человек, 3650 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.04.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 181 090 (+500) человек ликвидировано,
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- танков - 3650 (+4),
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- боевых бронированных машин - 7069 (+16),
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- артиллерийских систем - 2784 (+7),
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- РСЗВ – 535 (+0),
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- средств ПВО - 283 (+0),
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- самолётов – 307 (+0),
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- вертолётов – 293 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339 (+0),
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- крылатых ракет - 911 (+0),
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- кораблей/катеров - 18 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 5640 (+3),
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- специальной техники - 321 (+1).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов.