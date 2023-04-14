Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 181 тисячу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 181 090 осіб, 3650 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.23 орієнтовно становили:
-
- особового складу ‒ близько 181 090 (+500) осіб ліквідовано,
-
- танків ‒ 3650 (+4),
-
- бойових броньованих машин ‒ 7069 (+16),
-
- артилерійських систем – 2784 (+7),
-
- РСЗВ – 535 (+0),
-
- засобів ППО ‒ 283 (+0),
-
- літаків – 307 (+0),
-
- гелікоптерів – 293 (+0),
-
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+0),
-
- крилатих ракет ‒ 911 (+0),
-
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0),
-
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5640 (+3),
-
- спеціальної техніки ‒ 321 (+1).
-
Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та техніки окупантів.