Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 118 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 118 530 человек, 3136 танков, 277 вертолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 19.01.2023 ориентировочно составляли:
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- личного состава – около 118 530 (+760) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 3136 (+6),
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- боевых бронированных машин ‒ 6235 (+10),
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- артиллерийских систем – 2122 (+14),
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- РСЗО – 442 (+0),
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- средств ПВО ‒ 220 (+0),
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- самолетов – 287 (+0),
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- вертолетов – 277 (+1),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1882 (+6),
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- крылатых ракет ‒ 749 (+0),
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- кораблей/катеров ‒ 17 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4896 (+7),
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- специальной техники – 190 (+0).
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Дополнение
ВСУ отразили атаки рашистов в районе 14 населенных пунктов Донбасса.