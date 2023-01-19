Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 118 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 118 530 осіб, 3136 танків, 277 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 19.01.2023 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 118 530 (+760) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3136 (+6),
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- бойових броньованих машин ‒ 6235 (+10),
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- артилерійських систем – 2122 (+14),
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- РСЗВ – 442 (+0),
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- засобів ППО ‒ 220 (+0),
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- літаків – 287 (+0),
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- гелікоптерів – 277 (+1),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1882 (+6),
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- крилатих ракет ‒ 749 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 17 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4896 (+7),
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- спеціальної техніки ‒ 190 (+0).
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Доповнення
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