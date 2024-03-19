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Генштаб: 67 боевых столкновений по всей линии фронта, россияне активно наступают на востоке
Во вторник на украинском фронте произошло 67 боевых столкновений, наиболее интенсивно россияне атаковали на востоке Украины, в частности на Новопавловском и Авдеевском направлениях, но украинские войска отбили многочисленные вражеские штурмы всего на семи направлениях.
Поврежденный детсад и жилые дома: в ОВА рассказали о последствиях атак дронов на Херсонщину
российские оккупационные войска активно атаковали Херсонскую область с помощью беспилотников, повредив детский сад, жилые дома и ранив супругов в гражданском автомобиле.
рф удается частично одерживать небольшие военные победы - Остин
россия достигает небольших военных побед в Украине ценой огромных ресурсов, но Украина остается уверенной в защите своей Родины, получая постоянные боеприпасы и помощь.
В Еврокомиссии думают о пошлинах на зерно из РФ и ищут подход к украинской экономике
Европейская комиссия рассматривает варианты относительно дополнительных пошлин на импорт зерна из России и РБ, а также ищет баланс в поддержке экономики Украины и введении защитных барьеров в отношении отдельной группы украинских товаров.
Оккупационные власти Крыма выставили на аукцион пансионат "Лазурный берег" под Алуштой
Российские оккупационные власти в Крыму выставили захваченный украинским бизнесменом Игорем Коломойским комплекс пансионатов "Лазурный берег" под Алуштой на аукцион со стартовой ценой в 881 миллион рублей.
Проект нового Трудового Кодекса от Минэкономики нуждается в доработке - Лубинец
Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека обсудил необходимость внесения изменений в проект Трудового кодекса, который разрабатывается Министерством экономики, выразив обеспокоенность относительно потенциальных нарушений прав человека и необходимости его существенного пересмотра для приведения в соответствие с европейскими трудовыми ценностями и социальной ответственностью.
В ближайшем будущем формат "Рамштайн" останется неизменным - Остин
По словам министра обороны США Ллойда Остина, формат встреч в "Рамштайн" пока останется неизменным, но в будущем претерпит изменения.
В поддержку гидроэнергетики: ЕИБ рассматривает возможность выделения Украине примерно 100 млн евро
Украина подписала меморандум с Европейским инвестиционным банком по восстановлению гидроэнергетики, которая потеряла около 2,5 тыс. МВт мощностей из-за действий россии.
Днепропетровщина: в Никопольском районе россияне попали в частный дом и экскаватор
Российские оккупанты 9 раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области с помощью беспилотников-камикадзе и тяжелой артиллерии, повредив частный дом, экскаватор и другие здания, но обошлось без жертв.
Пентагон о помощи Украине: все зависит от Конгресса, нельзя делать прогнозов
Будущая помощь США Украине зависит от Конгресса, и Пентагон надеется, что следующий пакет помощи будет принят в ближайшее время, но не может делать никаких прогнозов, как заявил министр обороны США Ллойд Остин.