Генштаб: 67 боевых столкновений по всей линии фронта, россияне активно наступают на востоке

67 боевых столкновений произошло на украинском фронте во вторник 19 февраля. Больше всего россияне атаковали на востоке Украины, а именно на Новопавловском и Авдеевском направлениях. Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

В течение суток зафиксировано 67 боевых столкновений. В общем, враг нанес 3 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. - говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Детали

На Купянском направлении россияне атаковали трижды. Безуспешные штурмы позиций Сил обороны состоялись у Синьковки, что на Харьковщине.

На Лиманском направлении наши защитники отбили 8 атак противника вблизи Тернов Донецкой области и Белогоровки, что на Луганщине.

На Бахмутском направлении россияне испытали на прочность украинские позиции 6 раз. В частности, захватчики атаковали возле Предтечино, Клещеевки и Белой Горы Донецкой области.

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На Авдеевском направлении наши защитниками отбили 11 вражеских атак в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении Силы обороны дали отпор врагу 18 раз. Здесь армейцы рф, при поддержке авиации, штурмовали позиции украинских защитников возле Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Водяного и Урожайного.

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На Ореховском направлении россияне совершили 4 штурма под прикрытием авиации. По данным Генштаба ВСУ москолота двинулась в районе Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении день вторник также не прошел без атак. Россияне один раз попытались прорвать позиции наших войск на левом берегу Днепра, однако потерпели неудачу и отступили.

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Дополнительно

Авиация Сил обороны во вторник поразила шесть позиций рф с личным составом, вооружением и военной техникой противника.

А подразделения ракетных войск и артиллерии уничтожили два склада боеприпасов россиян и один РЭБ врага.