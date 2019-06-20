Генсека ООН проинформировали о результатах расследования дела МН17
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Государства-члены Совместной следственной группы проинформировали председателя Совета Безопасности и Генерального секретаря ООН о результатах расследования сбивания самолета MH17, передает УНН со ссылкой на представительство Украины в ООН.
"Голландия, Австралия, Бельгия, Малайзия и Украина как государства-члены Совместной следственной группы проинформировали председателя Совета Безопасности и Генерального секретаря ООН о результатах расследования сбивания самолета MH17", - говорится в сообщении представительства Украины в ООН в Twitter.
Как сообщал УНН, 19 июня Международная совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 официально назвала причастных к аварии малайзийского Boeing-777. Нидерландский прокурор Фред Вестербеке назвал имена четырех подозреваемых в причастности к взбивания рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года и заявил, что с сегодняшнего дня они будут объявлены в международный розыск.
После этого, МИД РФ официально отреагировал на результаты расследования катастрофы MH17.
Нидерланды, Австралия, Бельгия, Малайзия и Украина как государства-члены Совместной следственной группы проинформировали председателя Совета Безопасности и Генерального секретаря # ООН о результатах расследования сбивания самолета # MH17 . письмо pic.twitter.com/cQJUSHTmwy- UKR Mission to UN (@UKRinUN) 20 июня 2019