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Генсека ООН проинформировали о результатах расследования дела МН17

Киев • УНН

 • 9439 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Государства-члены Совместной следственной группы проинформировали председателя Совета Безопасности и Генерального секретаря ООН о результатах расследования сбивания самолета MH17, передает УНН со ссылкой на представительство Украины в ООН.

Генсека ООН проинформировали о результатах расследования дела МН17

"Голландия, Австралия, Бельгия, Малайзия и Украина как государства-члены Совместной следственной группы проинформировали председателя Совета Безопасности и Генерального секретаря ООН о результатах расследования сбивания самолета MH17", - говорится в сообщении представительства Украины в ООН в Twitter.

Как сообщал УНН, 19 июня Международная совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 официально назвала причастных к аварии малайзийского Boeing-777. Нидерландский прокурор Фред Вестербеке назвал имена четырех подозреваемых в причастности к взбивания рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года и заявил, что с сегодняшнего дня они будут объявлены в международный розыск.

После этого, МИД РФ официально отреагировал на результаты расследования катастрофы MH17.

Нидерланды, Австралия, Бельгия, Малайзия и Украина как государства-члены Совместной следственной группы проинформировали председателя Совета Безопасности и Генерального секретаря # ООН о результатах расследования сбивания самолета # MH17 . письмо pic.twitter.com/cQJUSHTmwy

- UKR Mission to UN (@UKRinUN) 20 июня 2019

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