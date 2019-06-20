Генсека ООН поінформували про результати розслідування справи МН17
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Держави-члени Спільної слідчої групи поінформували голову Ради Безпеки та Генерального секретаря ООН про результати розслідування збиття літака MH17, передає УНН із посиланням на представництво України в ООН.
"Нідерланди, Австралія, Бельгія, Малайзія та Україна як держави-члени Спільної слідчої групи поінформували голову Ради Безпеки та Генерального секретаря ООН про результати розслідування збиття літака MH17", - йдеться у повідомленні представництва України в ООН у Twitter.
Як повідомляв УНН, 19 червня Міжнародна спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 офіційно назвала причетних до аварії малайзійського Boeing-777. Нідерландський прокурор Фред Вестербеке назвав імена чотирьох підозрюваних в причетності до збивання рейсу MH17 в небі над Донбасом в липні 2014 року і заявив, що з сьогоднішнього дня вони будуть оголошені в міжнародний розшук.
Після цього, МЗС РФ офіційно відреагувало на результати розслідування катастрофи MH17.
Нідерланди, Австралія, Бельгія, Малайзія та Україна як держави-члени Спільної слідчої групи поінформували голову Ради Безпеки та Генерального секретаря #ООН про результати розслідування збиття літака #MH17. Лист pic.twitter.com/cQJUSHTmwy— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 20 червня 2019 р.