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Генсек СЕ одной рукой просит Путина помиловать Сенцова, а другой рекламирует РФ - Арьев

Генсек СЕ одной рукой просит Путина помиловать Сенцова, а другой рекламирует РФ - Арьев

Киев  •  УНН

 • 10803 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Одной рукой генсек Совета Европы просит Путина помиловать Сенцова, а другой рекламирует брошюру о том, какая хорошая Россия, потому что сотрудничает с Евросудом по правам человека. Об этом на своей странице в Facebook отметил народный депутат, Председатель парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, передает УНН.

"Одной рукой генсек Совета Европы просит Путина помиловать Сенцова (хотя вообще ничего не говорит о других заложниках и избегает этой темы несмотря на прямые вопросы!), а другой рекламирует в ПАСЕ брошюру о том, какая хорошая Россия, потому что хорошо сотрудничает с Евросудом по правам человека (действительно?! после закона о превосходстве Конституционного суда РФ над ЕСПЧ, что противоречит базовым принципам Совета Европы!) и произносит десятиминутную речь с рекламой российской судебной системы. Той самой системы, которая бросила в тюрьму и Сенцова, и Балуха, и остальных украинцев", - подчеркнул политик.

Арьев отметил: "Это тот случай, когда одна рука не знает, что делает другая. Или наоборот - очень хорошо знает. Особенно, если принять во внимание понимание то, что Сенцов может отказаться от освобождения, если других заключенных не освободят вместе с ним".

"При этом проект резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы по политзаключенным содержит призыв освободить всех и немедленно. Это и отличает парламентариев от чиновников, пусть и с приставкой "евро", - добавил он.

Напомним, в Кремле заявили, что Сенцов не может быть помилован на основании просьбы Ягланда.

Украинские Национальные Новости

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