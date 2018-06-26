Генсек РЄ однією рукою просить Путіна помилувати Сенцова, а іншою рекламує РФ - Ар’єв
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Однією рукою генсек Ради Європи просить Путіна помилувати Сенцова, а іншою рекламує брошуру про те, яка хороша Росія, бо співпрацює з Євросудом з прав людини. Про це на своїй сторінці в Facebook зауважив народний депутат, Голова парламентської делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв, передає УНН.
"Однією рукою генсек Ради Європи просить Путіна помилувати Сенцова (хоча взагалі нічого не каже про інших заручників і уникає цієї теми попри прямі питання!), а іншою рекламує в ПАРЄ брошуру про те, яка хороша Росія, бо добре співпрацює з Євросудом з прав людини (справді?! після закону про вищість конституційного суду РФ над ЄСПЛ, що протирічить базовим принципам Ради Європи!) і має десятихвилинну промову з рекламою російської судової системи. Тої самої системи, яка кинула до в‘язниці і Сенцова, і Балуха, і решту українців“,- наголосив політик.
Ар’єв підкреслив: “Це той випадок, коли одна рука не знає, що робить інша. Або навпаки — дуже добре знає. Особливо, якщо взяти до уваги розуміння того, що Сенцов може відмовитися від звільнення, якщо інших в‘язнів не звільнять разом з ним”.
"При цьому проект резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи по політв‘язням містить заклик звільнити усіх і негайно. Це і відрізняє парламентарів від чиновників, хай й з приставкою "євро"",- додав він.
Нагадаємо, у Кремлі заявили, що Сенцов не може бути помилуваний на підставі прохання Ягланда.