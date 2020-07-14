Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан прекратить военные действия
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к Армении и Азербайджана с призывом прекратить столкновения и начать деэскалацию конфликта. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает УНН.
“Генеральный секретарь настаивает на немедленном прекращении военных действий и призывает все вовлеченные стороны принять меры по деэскалации ситуации, а также воздерживаться от провокационной риторики”, — говорится в заявлении.
Глава всемирной организации также выразил полную поддержку действиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ по “урегулированию этой опасной ситуации и поиска мирного решения длительного нагорно-карабахского конфликта”.
Напомним, 12 июля днем Минобороны Азербайджана сообщило о попытке подразделений ВС Армении атаковать позиции армии республики на товузском направлении границы с использованием артиллерии. По данным ведомства, бои продолжались в ночь на понедельник, в результате столкновений погибли четверо азербайджанских военнослужащих, четверо ранены. В свою очередь, пресс-служба Минобороны Армении сообщила, что ситуация на границе обострилась после попытки прорыва со стороны Азербайджана. По информации армянских военных, двое полицейских и трое военнослужащих получили легкие ранения.