Між Вірменією та Азербайджаном спалахнули бойові дії

"Підрозділи збройних сил Вірменії з метою захоплення наших позицій на Товузском напрямку азербайджано-вірменської державного кордону зробили спробу атаки із застосуванням артилерії", - заявили в Азербаджане.

Згідно з повідомленням, противник був відкинутий.

"В ході боїв двоє військовослужбовців Азербайджанської Армії загинули і п'ятеро отримали поранення", - повідомили в Міноборони Азербайджану.

У той же час Вірменія повідомляє, що група азербайджанських військових на автомобілі УАЗ зробила спробу прориву кордону. Їм було дано відсіч, вірменська сторона відкривала вогонь у відповідь. В результаті азербайджанські військові повернулися на свої позиції.

Нагадаємо, з 1988 року по 12 травня 1994 року, між Вірменією і Азербайджаном йшла війна за контроль над Нагірним Карабахом. Але зіткнення між країнами періодично відбуваються і по сей день.