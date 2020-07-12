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Між Вірменією та Азербайджаном спалахнули бойові дії

Між Вірменією та Азербайджаном спалахнули бойові дії

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Сьогодні, 12 липня, на азербайджано-вірменському кордоні спалахнули бойові дії. Азербайджан звинуватив підрозділи вірменських військових в артилерійському обстрілі з метою захоплення прикордонній теріторріі, повідомляє УНН за інформацією прес-служби Міністерства оборони Азербайджану.

"Підрозділи збройних сил Вірменії з метою захоплення наших позицій на Товузском напрямку азербайджано-вірменської державного кордону зробили спробу атаки із застосуванням артилерії", - заявили в Азербаджане.

Згідно з повідомленням, противник був відкинутий.

"В ході боїв двоє військовослужбовців Азербайджанської Армії загинули і п'ятеро отримали поранення", - повідомили в Міноборони Азербайджану.

У той же час Вірменія повідомляє, що група азербайджанських військових на автомобілі УАЗ зробила спробу прориву кордону. Їм було дано відсіч, вірменська сторона відкривала вогонь у відповідь. В результаті азербайджанські військові повернулися на свої позиції.

Нагадаємо, з 1988 року по 12 травня 1994 року, між Вірменією і Азербайджаном йшла війна за контроль над Нагірним Карабахом. Але зіткнення між країнами періодично відбуваються і по сей день.

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