Между Арменией и Азербайджаном вспыхнули боевые действия
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Сегодня, 12 июля, на азербайджано-армянской границе вспыхнули боевые действия. Азербайджан обвинил подразделения армянских военных в артиллерийском обстреле с целью захвата приграничной територрии, сообщает УНН по информации пресс-службы Министерства обороны Азербайджана.
“Подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата наших позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы совершили попытку атаки с применением артиллерии”, — заявили в Азербаджане.
Согласно сообщению, противник был отброшен.
“В ходе боев двое военнослужащих Азербайджанской Армии погибли и пятеро получили ранения”, — сообщили в Минобороны Азербайджана.
В тоже время Армения сообщает, что группа азербайджанских военных на автомобили УАЗ совершила попытку прорыва границы. Им был дан отпор, армянская сторона открывала огонь в ответ. В результате азербайджанские военные вернулись на свои позиции.
Напомним, с 1988 года по 12 мая 1994 года между Арменией и Азербайджаном шла война за контроль над Нагорным Карабахом. Но столкновения между странами периодически происходят и по сей день.