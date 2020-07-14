Генсек ООН закликав Вірменію та Азербайджан припинити військові дії

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш звернувся до Вірменії і Азербайджану із закликом припинити зіткнення і почати деескалацію конфлікту. Про це повідомив в понеділок офіційний представник генсека ООН Стефан Дюжаррік, передає УНН.

“Генеральний секретар наполягає на негайному припиненні воєнних дій і закликає всі залучені сторони вжити заходів щодо деескалації ситуації, а також утримуватися від провокаційної риторики”, — йдеться в заяві.

Глава всесвітньої організації також висловив повну підтримку діям співголів Мінської групи ОБСЄ по “врегулюванню цієї небезпечної ситуації і пошуку мирного вирішення тривалого нагірно-карабахського конфлікту”.

Нагадаємо, 12 липня вдень Міноборони Азербайджану повідомило про спробу підрозділів ЗС Вірменії атакувати позиції армії республіки на товузском напрямку кордону з використанням артилерії. За даними відомства, бої тривали в ніч на понеділок, в результаті зіткнень загинули четверо азербайджанських військовослужбовців, четверо поранені. У свою чергу, пресслужба Міноборони Вірменії повідомила, що ситуація на кордоні загострилася після спроби прориву з боку Азербайджану. За інформацією вірменських військових, двоє поліцейських і троє військовослужбовців отримали легкі поранення.

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