Генсек ООН закликав Вірменію та Азербайджан припинити військові дії

“Генеральний секретар наполягає на негайному припиненні воєнних дій і закликає всі залучені сторони вжити заходів щодо деескалації ситуації, а також утримуватися від провокаційної риторики”, — йдеться в заяві.

Глава всесвітньої організації також висловив повну підтримку діям співголів Мінської групи ОБСЄ по “врегулюванню цієї небезпечної ситуації і пошуку мирного вирішення тривалого нагірно-карабахського конфлікту”.

Нагадаємо, 12 липня вдень Міноборони Азербайджану повідомило про спробу підрозділів ЗС Вірменії атакувати позиції армії республіки на товузском напрямку кордону з використанням артилерії. За даними відомства, бої тривали в ніч на понеділок, в результаті зіткнень загинули четверо азербайджанських військовослужбовців, четверо поранені. У свою чергу, пресслужба Міноборони Вірменії повідомила, що ситуація на кордоні загострилася після спроби прориву з боку Азербайджану. За інформацією вірменських військових, двоє поліцейських і троє військовослужбовців отримали легкі поранення.