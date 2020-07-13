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Кількість загиблих в результаті зіткнення на азербайджано-вірменському кордоні зросла

Кількість загиблих в результаті зіткнення на азербайджано-вірменському кордоні зросла

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Число загиблих азербайджанських військових в результаті збройного зіткнення з силами Вірменії збільшилася до трьох. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Азербайджану, передає УНН.

Раніше відомство повідомляло про двох загиблих. Як уточнили в Міноборони, при відбитті атаки загинули чавуш і старший солдат надстрокової військової служби. Пізніше в лікарні від ран помер ще один солдат.

Раніше 12 липня на вірмено-азербайджанському кордоні в Товузском районі сталася збройна сутичка солдатів двох країн. У Баку заявили, що Єреван порушив режим припинення вогню і обстріляв позиції азербайджанських військових з артилерії. Повідомлялося про втрати з обох сторін.

Міноборони Вірменії, в свою чергу, заявило, що група азербайджанських солдатів на вантажівці намагалася незаконно перетнути держкордон, просуваючись в сторону села Тавуш.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лідери Вірменії та Азербайджану обговорили Нагірний Карабах у Відні

Після попередження солдати азербайджанської армії кинули автомобіль і зникли, але через годину почали артилерійський обстріл і “повторили спробу захопити наш опорний пункт”. Збройні сили Вірменії почали у відповідь вогонь і запобігли атаці. В Єревані уточнили, що з їхнього боку потерпілих немає.

Протягом останніх 30 років відносини між Вірменією та Азербайджаном залишаються напруженими через регіон Нагірний Карабах, який фактично розташований на території Азербайджану, але контролюється невизнаною Нагірно-Карабахською Республікою. Регіон відколовся від Азербайджану в 1991 році, на його території проживають переважно вірмени. На кордоні двох країн відбуваються збройні конфлікти.

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