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Генсек ООН призвал россию не отключать ЗАЭС от украинской энергосистемы

Киев • УНН

 • 193566 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что "электроэнергия из Запорожья – это украинская электроэнергия". Он призвал придерживаться этого принципа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Генсек ООН призвал россию не отключать ЗАЭС от украинской энергосистемы

Детали

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу, 19 августа, призвал россию не отключать Запорожскую АЭС от энергетической системы Украины.

Цитата

"Очевидно, что электроэнергия из Запорожья – это украинская электроэнергия… И этого принципа нужно полностью соблюдать", – сказал он во время визита в морской порт в Одессе.

Напомним

Генсекретарь ООН после Украины прибыл с незапланированным визитом в Молдову.

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