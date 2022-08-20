Генсек ООН призвал россию не отключать ЗАЭС от украинской энергосистемы

Детали

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу, 19 августа, призвал россию не отключать Запорожскую АЭС от энергетической системы Украины.

Цитата

"Очевидно, что электроэнергия из Запорожья – это украинская электроэнергия… И этого принципа нужно полностью соблюдать", – сказал он во время визита в морской порт в Одессе.

Напомним

Генсекретарь ООН после Украины прибыл с незапланированным визитом в Молдову.