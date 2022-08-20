Генсек ООН закликав росію не відключати ЗАЕС від української енергосистеми
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що "електроенергія з Запоріжжя - це українська електроенергія". Він закликав дотримуватися цього принципу. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у п'ятницю, 19 серпня, закликав росію не відключати Запорізьку АЕС від енергетичної системи України.
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"Очевидно, що електроенергія з Запоріжжя - це українська електроенергія… І цього принципу потрібно повністю дотримуватися", - сказав він під час візиту до морського порту в Одесі.
Нагадаємо
Генсекретар ООН після України прибув з незапланованим візитом до Молдови.