Генсек ООН призвал дать белорусам воспользоваться их политическими правами
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал дать белорусам возможность воспользоваться их гражданскими свободами и политическими правами. Об этом заявил представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
"Со своей стороны, Генеральный секретарь считает, что недовольство народа должно быть услышанным, а репрессии - это не ответ", - сказал представитель ООН.
Он напомнил, что в пятницу Генеральный секретарь обнародовал заявление. "В котором сказал, что он внимательно следит за развитием событий и подчеркнул важность дать возможность белорусам воспользоваться их гражданскими свободами и политическими правами. А это включает право выражать их взгляды мирно и в соответствии с законом", - говорится в сообщении.
Также в заявлении говорится о том, что власть должна проявить сдержанность в ответе на демонстрации.
"Все обвинения в пытках и других нарушениях против людей под стражей должны быть расследованы", - говорится в заявлении.
Как сообщалось, по данным правозащитников, в Беларуси уже около 200-300 политзаключенных.
Напомним, Соединенные Штаты активно обсуждают ситуацию в Беларуси с представителями Европейского Союза, после того как в течение недели белорусские власти пытались жестко подавить массовые протесты против возможной фальсификации выборов в этой стране.