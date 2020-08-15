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Помпео: США активно обговорюють ситуацію в Білорусі з ЄC

Помпео: США активно обговорюють ситуацію в Білорусі з ЄC

Київ • УНН

 • 12178 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Сполучені Штати активно обговорюють ситуацію в Білорусі з представниками Європейського Союзу, після того як протягом всього цього тижня білоруська влада намагалися жорстко придушити масові протести проти ймовірної фальсифікації виборів у цій країні. Про це повідомив в суботу держсекретар США Майк Помпео, передає УНН з посиланням на Голос Америки.

Виступаючи в столиці Польщі, держсекретар США заявив, що Вашингтон відстежує ситуацію в Білорусі, і що мета його контактів з лідерами ЄС — це “спробувати допомогти всім, чим можемо, щоб білоруський народ знайшов суверенітет і свободу”.

Напередодні, 14 серпня, керівництво Євросоюзу зробило перший крок до того, щоб ввести проти Білорусі нові санкції, розпорядившись, щоб зовнішньополітичне відомство ЄС підготувало список білоруських осіб, щодо яких було б доцільно ввести санкції.

На спільній з Майком Помпео пресконференції міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч висловив думку, що потенційні санкції слід застосувати тільки щодо вищих осіб в керівництві Білорусі.

Чапутовіч також зазначив, що присутність в Польщі військ США — це ключовий елемент в польській системі оборони і стратегічного стримування, оскільки Польща перебуває “ближче до потенційного джерела конфлікту”.

Частина спостерігачів розцінила ці слова польського міністра "як цілком відверта вказівка на Росію і політику, здійснювану Кремлем", пише видання.

Нагадаємо, що президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. Згідно з остаточними даними ЦВК, перемогу на них з 80,1% здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко. Друге місце з 10,12% зайняла Світлана Тіхановська, його основна суперниця, вона не визнала результати виборів.

Відразу після підведення перших підсумків голосування в містах Білорусі почалися масові акції протесту, які переросли в зіткнення з співробітниками органів правопорядку. Мітинги тривають кілька днів, за інформацією МВС, затримані кілька тисяч осіб, постраждали десятки співробітників міліції і демонстрантів.

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