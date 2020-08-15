Помпео США активно обсуждают ситуацию в Беларуси с ЕС

КИЕВ. 15 августа. УНН. Соединенные Штаты активно обсуждают ситуацию в Беларуси с представителями Европейского Союза, после того как в течение всей этой недели белорусские власти пытались жестко подавить массовые протесты против возможной фальсификации выборов в этой стране. Об этом сообщил в субботу госсекретарь США Майк Помпео, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.