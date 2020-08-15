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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 79542 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101379 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106903 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126828 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101087 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101922 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103917 просмотра

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Помпео США активно обсуждают ситуацию в Беларуси с ЕС

Помпео США активно обсуждают ситуацию в Беларуси с ЕС

Киев  •  УНН

 • 12178 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Соединенные Штаты активно обсуждают ситуацию в Беларуси с представителями Европейского Союза, после того как в течение всей этой недели белорусские власти пытались жестко подавить массовые протесты против возможной фальсификации выборов в этой стране. Об этом сообщил в субботу госсекретарь США Майк Помпео, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Выступая в столице Польши, госсекретарь США заявил, что Вашингтон отслеживает ситуацию в Беларуси, и цель его контактов с лидерами ЕС - это "попытаться помочь всем, чем можем, чтобы белорусский народ нашел суверенитет и свободу".

Накануне, 14 августа, руководство Евросоюза сделало первый шаг к тому, чтобы ввести против Беларуси новые санкции, распорядившись, чтобы внешнеполитическое ведомство ЕС подготовило список белорусских лиц, в отношении которых было бы целесообразно ввести санкции.

На совместной с Майком Помпео пресс-конференции министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович высказал мнение, что потенциальные санкции следует применить только в отношении высших лиц в руководстве Беларуси.

Чапутович также отметил, что присутствие в Польше войск США - это ключевой элемент в польской системе обороны и стратегического сдерживания, поскольку Польша находится "ближе к потенциальному источнику конфликта".

Часть наблюдателей расценила эти слова польского министра как вполне откровенное указание на Россию и политику, осуществляемую Кремлем, пишет издание.

Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, его основная соперница, она не признала результаты выборов.

Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Беларуси начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжаются несколько дней, по информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

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