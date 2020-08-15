Помпео США активно обсуждают ситуацию в Беларуси с ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Соединенные Штаты активно обсуждают ситуацию в Беларуси с представителями Европейского Союза, после того как в течение всей этой недели белорусские власти пытались жестко подавить массовые протесты против возможной фальсификации выборов в этой стране. Об этом сообщил в субботу госсекретарь США Майк Помпео, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Выступая в столице Польши, госсекретарь США заявил, что Вашингтон отслеживает ситуацию в Беларуси, и цель его контактов с лидерами ЕС - это "попытаться помочь всем, чем можем, чтобы белорусский народ нашел суверенитет и свободу".
Накануне, 14 августа, руководство Евросоюза сделало первый шаг к тому, чтобы ввести против Беларуси новые санкции, распорядившись, чтобы внешнеполитическое ведомство ЕС подготовило список белорусских лиц, в отношении которых было бы целесообразно ввести санкции.
На совместной с Майком Помпео пресс-конференции министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович высказал мнение, что потенциальные санкции следует применить только в отношении высших лиц в руководстве Беларуси.
Чапутович также отметил, что присутствие в Польше войск США - это ключевой элемент в польской системе обороны и стратегического сдерживания, поскольку Польша находится "ближе к потенциальному источнику конфликта".
Часть наблюдателей расценила эти слова польского министра как вполне откровенное указание на Россию и политику, осуществляемую Кремлем, пишет издание.
Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, его основная соперница, она не признала результаты выборов.
Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Беларуси начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжаются несколько дней, по информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.