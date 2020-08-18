Генсек ООН закликав дати білорусам скористатися їх політичними правами

“Зі свого боку, Генеральний секретар вважає, що незадоволення народу повинне бути почутим, а репресії — це не відповідь”, — сказав речник ООН.

Він нагадав, що в п’ятницю Генеральний секретар оприлюднив заяву. “У якій сказав, що він уважно слідкує за розвитком подій та підкреслив важливість дати можливість білорусам скористатися їх громадянськими свободами та політичними правами. А це включає право висловлювати їх погляди мирно та у відповідності до закону”, — йдеться в повідомленні.

Також у заяві йдеться, про те, що влада повинна проявити стриманість у відповіді на демонстрації.

“Усі звинувачення у тортурах та інших порушеннях проти людей під вартою повинні бути розслідувані”, — йдеться в заяві.

Як повідомлялося, за даними правозахисників, у Білорусі вже близько 200-300 політв’язнів.



Нагадаємо, Сполучені Штати активно обговорюють ситуацію в Білорусі з представниками Європейського Союзу, після того як протягом тижня білоруська влада намагалися жорстко придушити масові протести проти ймовірної фальсифікації виборів у цій країні.



