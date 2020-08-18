Генсек ООН закликав дати білорусам скористатися їх політичними правами
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав дати білорусам можливість скористатися їх громадянськими свободами та політичними правами. Про це заявив речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
“Зі свого боку, Генеральний секретар вважає, що незадоволення народу повинне бути почутим, а репресії — це не відповідь”, — сказав речник ООН.
Він нагадав, що в п’ятницю Генеральний секретар оприлюднив заяву. “У якій сказав, що він уважно слідкує за розвитком подій та підкреслив важливість дати можливість білорусам скористатися їх громадянськими свободами та політичними правами. А це включає право висловлювати їх погляди мирно та у відповідності до закону”, — йдеться в повідомленні.
Також у заяві йдеться, про те, що влада повинна проявити стриманість у відповіді на демонстрації.
“Усі звинувачення у тортурах та інших порушеннях проти людей під вартою повинні бути розслідувані”, — йдеться в заяві.
Як повідомлялося, за даними правозахисників, у Білорусі вже близько 200-300 політв’язнів.
Нагадаємо, Сполучені Штати активно обговорюють ситуацію в Білорусі з представниками Європейського Союзу, після того як протягом тижня білоруська влада намагалися жорстко придушити масові протести проти ймовірної фальсифікації виборів у цій країні.