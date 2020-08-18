У Білорусі вже близько 200-300 політв’язнів - правозахисник
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Керівник правозахисного центру “Весна” Олесь Беляцький заявляє, що в Білорусі зараз є близько 200-300 політичних в’язнів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
“Загальна кількість політв’язнів — можна вже зараз їх так називати, — за приблизними підрахунками, близько 200-300 осіб”, — заявив він.
Беляцький додав, що білоруси, які зараз вважаються зниклими безвісти, швидше за все, проходять по кримінальних справах.
“Мені здається, це можуть бути кримінальні справи. У першу чергу, люди затримані у кримінальних справах, які ще не змогли подати про себе звістку. Точну кількість ніхто не знає. Це окрема категорія заарештованих людей”, — сказав він.
Як раніше повідомляв УНН, у Мінську тисячі демонстрантів прийшли під СІЗО з вимогою звільнити затриманих.
За даними МВС країни, станом на 17 серпня у СІЗО залишалися 122 затриманих.