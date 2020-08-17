Протести у Білорусі: у Мінську тисячі демонстрантів прийшли під СІЗО з вимогою звільнити затриманих

Присутні скандують “Випускай!” і “Йди!”. За оцінкою TUT.BY, на площі перед будівлею знаходяться 5-7 тисяч осіб.

Частина протестувальників після СІЗО попрямувала маршем до ізолятора на вулиці Окрестіна. Вони домовилися не викрикують там гасла — раніше волонтери повідомляли, що затриманих б’ють, якщо співробітники чують шум в їх підтримку з вулиці.

Протестувальники, які йдуть до ізолятора на Окрестіна, за повідомленнями ЗМІ, продовжують сперечатися про доцільність цієї дії. Про суперечки розповідає і “Онлайнер”: назустріч великій колоні з центру прийшла ще одна група протестувальників, на чолі яких три священики — ті пропонували зупинитися в стороні від Окрестіна, але не всі з ними згодні.

“Групи протестувальників прийшли до компромісу. Рупор взяв священик і сказав, що крайня точка руху повинна знаходиться біля загородження перед табором, який сформували за час чергування у ІТТ волонтери. Група з центру погодилася з цією пропозицією”, — зазначив “Онлайнер”.

У парк біля ізолятора на Окрестіна через 20 хвилин повинна приїхати Марія Колеснікова, голова штабу Віктора Бабарико, передає TUT.BY. Вона “сподівається зняти всі спірні питання”.