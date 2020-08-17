Протесты в Беларуси: в Минске тысячи демонстрантов пришли к СИЗО с требованием освободить задержанных

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 81697 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101645 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126284 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107126 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127075 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101173 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102004 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104027 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101946 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101506 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Протесты в Беларуси: в Минске тысячи демонстрантов пришли к СИЗО с требованием освободить задержанных

Киев  •  УНН

 • 16987 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. В Минске тысячи человек собрались около СИЗО № 1, где содержатся задержанные на акциях протеста, отмечает УНН со ссылкой на местные СМИ.

Собравшиеся скандируют “Выпускай!” и “Уходи!”. По оценке TUT.BY, на площади перед зданием находятся 5-7 тысяч человек.

Часть протестующих после СИЗО направилась маршем к изолятору на улице Окрестина. Они договорились не выкрикивать там лозунги — ранее волонтеры сообщали, что задержанных избивают, если сотрудники слышат шум в их поддержку с улицы.

Протестующие, идущие к изолятору на Окрестина, по сообщениям СМИ, продолжают спорить о целесообразности этого действия. О спорах рассказывает и “Онлайнер”: навстречу большой колонне из центра пришла еще одна группа протестующих, во главе которых три священника — те предлагали остановиться в стороне от Окрестина, но не все с ними согласны.

“Группы протестующих пришли к компромиссу. Рупор взял священник и сказал, что крайняя точка движения должна находится возле заграждения перед лагерем, который сформировали за время дежурства у ИВС волонтеры. Группа из центра согласилась с этим предложением”, — отметил “Онлайнер”.

В парк возле изолятора на Окрестина через 20 минут должна приехать Мария Колесникова, глава штаба Виктора Бабарико, передает TUT.BY. Она “надеется снять все спорные вопросы”.

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