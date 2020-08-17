Протесты в Беларуси: в Минске тысячи демонстрантов пришли к СИЗО с требованием освободить задержанных
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В Минске тысячи человек собрались около СИЗО № 1, где содержатся задержанные на акциях протеста, отмечает УНН со ссылкой на местные СМИ.
Собравшиеся скандируют “Выпускай!” и “Уходи!”. По оценке TUT.BY, на площади перед зданием находятся 5-7 тысяч человек.
Часть протестующих после СИЗО направилась маршем к изолятору на улице Окрестина. Они договорились не выкрикивать там лозунги — ранее волонтеры сообщали, что задержанных избивают, если сотрудники слышат шум в их поддержку с улицы.
Протестующие, идущие к изолятору на Окрестина, по сообщениям СМИ, продолжают спорить о целесообразности этого действия. О спорах рассказывает и “Онлайнер”: навстречу большой колонне из центра пришла еще одна группа протестующих, во главе которых три священника — те предлагали остановиться в стороне от Окрестина, но не все с ними согласны.
“Группы протестующих пришли к компромиссу. Рупор взял священник и сказал, что крайняя точка движения должна находится возле заграждения перед лагерем, который сформировали за время дежурства у ИВС волонтеры. Группа из центра согласилась с этим предложением”, — отметил “Онлайнер”.
В парк возле изолятора на Окрестина через 20 минут должна приехать Мария Колесникова, глава штаба Виктора Бабарико, передает TUT.BY. Она “надеется снять все спорные вопросы”.