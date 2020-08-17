МВС Білорусі: в ізоляторах досі 122 затриманих на протестах

“Завершується робота по звільненню адміністративно затриманих громадян. Станом на 14:00 в ізоляторах тимчасового тримання територіальних відділків ВС республіки залишаються 122 людини. Робота зі звільнення триває, відомості оновлюються постійно”, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що громадяни, які утримувалися у дільниці ІТТ в Жодіно, були переведені в ЦІП ГУВС Мінміськвиконкому і станом на 8:00 відпущені. Наразі в ЦІП ГУВС перебуває 6 громадян, з якими проводяться необхідні слідчі дії.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський провів закриту нараду з керівниками розвідувальних органів України, керівниками силових структур, а також главами низки обласних державних адміністрацій у зв’язку з різким загостренням ситуації в Республіці Білорусь.