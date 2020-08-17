МВД Беларуси: в изоляторах до сих пор 122 задержанных на протестах
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В Беларуси завершается работа по освобождению административно задержанных граждан, сейчас в изоляторах временного содержания находятся 122 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Беларуси.
"Завершается работа по освобождению административно задержанных граждан. По состоянию на 14:00 в изоляторах временного содержания территориальных ОВС республики остаются 122 человека. Работа по освобождению продолжается, сведения обновляются постоянно", - говорится в сообщении.
Сообщается, что граждане, которые содержались в участке ИВС в Жодино, были переведены в ЦИП ГУВД Мингорисполкома и по состоянию на 8:00 отпущены. Сейчас в ЦИП ГУВД находится 6 граждан, с которыми проводятся необходимые следственные действия.
Напомним, Президент Владимир Зеленский провел закрытое совещание с руководителями разведывательных органов Украины, руководителями силовых структур, а также главами ряда областных государственных администраций в связи с резким обострением ситуации в Республике Беларусь.