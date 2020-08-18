В Беларуси уже около 200-300 политзаключенных - правозащитник
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Руководитель правозащитного центра "Весна" Олесь Беляцкий заявляет, что в Беларуси сейчас около 200-300 политических заключенных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
"Общее количество политзаключенных - можно уже сейчас их так называть, - по приблизительным подсчетам, около 200-300 человек", - заявил он.
Беляцкий добавил, что белорусы, которые сейчас считаются пропавшими без вести, скорее всего, проходят по уголовным делам.
"Мне кажется, это могут быть уголовные дела. В первую очередь, люди задержаны по уголовным делам, которые еще не смогли подать о себе весть. Точное количество никто не знает. Это отдельная категория арестованных людей", - сказал он.
Как ранее сообщал УНН, в Минске тысячи демонстрантов пришли под СИЗО с требованием освободить задержанных.
По данным МВД страны, по состоянию на 17 августа в СИЗО оставались 122 задержанных.