Генсек ООН обеспокоен возможным началом конфликта в Ливии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш выразил обеспокоенность возможным восстановлением конфликта в Ливии, передает УНН со ссылкой Associated Press.
По его словам, предпосылки к восстановлению полномасштабного конфликта создает наличие в стране множества вооруженных группировок, которые конфликтуют друг с другом.
Кроме того, по словам А.Гуттериша, боевики "Исламского государства" больше не контролируют ливийские территории, однако участвуют в нападениях в разных регионах страны.
Генсек ООН призвал стороны конфликта объединиться для решения политического кризиса.
В Ливии после свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи происходит борьба за власть различных вооруженных группировок. США в течение двух последних лет прислали в эту страну специальные силы и военных советников.