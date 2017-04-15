Генсек ООН обеспокоен возможным началом конфликта в Ливии

По его словам, предпосылки к восстановлению полномасштабного конфликта создает наличие в стране множества вооруженных группировок, которые конфликтуют друг с другом.

Кроме того, по словам А.Гуттериша, боевики "Исламского государства" больше не контролируют ливийские территории, однако участвуют в нападениях в разных регионах страны.

Генсек ООН призвал стороны конфликта объединиться для решения политического кризиса.

В Ливии после свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи происходит борьба за власть различных вооруженных группировок. США в течение двух последних лет прислали в эту страну специальные силы и военных советников.