Генсек ООН стурбований можливим початком конфлікту в Лівії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніо Гуттеріш висловив стурбованість можливим відновленням конфлікту в Лівії, передає УНН з посиланням Associated Press.
За його словами, передумови до відновлення повномасштабного конфлікту створює наявність в країні безлічі збройних угруповань, які конфліктують один з одним.
Крім того, за словами А.Гуттеріша, бойовики “Ісламської держави” більше не контролюють лівійські території, однак беруть участь у нападах в різних регіонах країни.
Генсек ООН закликав сторони конфлікту об’єднатися для вирішення політичної кризи.
У Лівії після повалення у 2011 році режиму Муаммара Каддафі відбувається боротьба за владу різних озброєних угруповань. США впродовж двох останніх років надіслали до цієї країни спеціальні сили і військових радників.