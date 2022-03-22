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Генсек ООН о войне россии против Украины: по ключевым темам наметились элементы прогресса

Киев • УНН

 • 134732 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Элементы дипломатического прогресса просматриваются по нескольким ключевым темам относительно конфликта россии и Украины. Об этом заявил во вторник Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, общаясь с представителями СМИ, пишет УНН.

Цитата

"Мы не можем терять надежду. Судя по моим контактам с различными сторонами, наметились элементы дипломатического прогресса по нескольким ключевым вопросам. На столе достаточно средств для прекращения военных действий - сейчас... и серьезных переговоров – сейчас", - сказал Генсек ООН.

Детали

По мнению Гутерриша, эту войну "невозможно выиграть", рано или поздно стороны должны перейти с поля боя за стол переговоров - "это неизбежно".

"Продолжение войны в Украине морально неприемлемо, политически неоправданно и бессмысленно с военной точки зрения. То, что я говорил с этой трибуны почти месяц назад, сегодня должно быть еще более очевидным. По любым меркам - даже по самым проницательным расчетам - пора прекратить боевые действия и дать миру шанс. Пришло время положить конец этой абсурдной войне", - добавил он.

Ранее

Как писал УНН, по данным Офиса Президента, переговоры между Украиной и россией могут затянуться на несколько недель из-за взаимоисключающих позиций.

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