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Генсек ООН про війну росії проти України: з ключових тем намітилися елементи прогресу

Генсек ООН про війну росії проти України: з ключових тем намітилися елементи прогресу

Київ • УНН

 • 134734 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Елементи дипломатичного прогресу проглядаються з кількох ключових тем щодо конфлікту росії та України. Про це заявив у вівторок Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, спілкуючись із представниками ЗМІ, пише УНН.

Цитата

"Ми не можемо втрачати надію. Зважаючи на мої контакти з різними сторонами, намітилися елементи дипломатичного прогресу з кількох ключових питань. На столі достатньо засобів для припинення військових дій – зараз... і серйозних переговорів – зараз", - сказав Генсек ООН.

Деталі

На думку Гутерріша, цю війну "неможливо виграти", рано чи пізно сторони мають перейти з поля бою за стіл переговорів – "це неминуче".

"Продовження війни в Україні є морально неприйнятним, політично невиправданим і безглуздим з військового погляду. Те, що я говорив із цієї трибуни майже місяць тому, сьогодні має бути ще очевиднішим. За будь-якими мірками - навіть за найпроникливішими розрахунками - настав час припинити бойові дії і дати світу шанс. Настав час покласти край цій абсурдній війні", - додав він.

Раніше

Як писав УНН, за даними Офісу Президента, переговори між Україною та росією можуть затягтися на кілька тижнів через взаємовиключні позиції.

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