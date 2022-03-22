Генсек ООН про війну росії проти України: з ключових тем намітилися елементи прогресу

Цитата

"Ми не можемо втрачати надію. Зважаючи на мої контакти з різними сторонами, намітилися елементи дипломатичного прогресу з кількох ключових питань. На столі достатньо засобів для припинення військових дій – зараз... і серйозних переговорів – зараз", - сказав Генсек ООН.

Деталі

На думку Гутерріша, цю війну "неможливо виграти", рано чи пізно сторони мають перейти з поля бою за стіл переговорів – "це неминуче".

"Продовження війни в Україні є морально неприйнятним, політично невиправданим і безглуздим з військового погляду. Те, що я говорив із цієї трибуни майже місяць тому, сьогодні має бути ще очевиднішим. За будь-якими мірками - навіть за найпроникливішими розрахунками - настав час припинити бойові дії і дати світу шанс. Настав час покласти край цій абсурдній війні", - додав він.

Раніше

Як писав УНН, за даними Офісу Президента, переговори між Україною та росією можуть затягтися на кілька тижнів через взаємовиключні позиції.