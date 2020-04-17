Генсек ООН приветствовал обмен удерживаемыми на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал обмен удерживаемыми лицами на Донбассе. Соответствующее сообщение распространил представитель Генсека ООН Стефан Дужаррик, передает УНН.
“Генеральный секретарь приветствует сегодняшнее взаимное освобождение и обмен заключенными в связи с конфликтом на востоке Украины”, — написал представитель Генсека.
Гутерриш надеется, что “это важная гуманитарная деятельность накануне православной Пасхи послужит позитивным шагом на пути к достижению большего прогресса, включая постоянное прекращение огня в соответствии с его глобальным призывом, а также будет способствовать дальнейшему разведению сил и предоставление беспрепятственного гуманитарного доступа через линию соприкосновения”.
“Генеральный секретарь настоятельно призывает все соответствующие стороны принять дальнейшие меры в этом духе в рамках продолжающихся мирных усилий „Нормандской четверки“, Трехсторонней контактной группы, ОБСЕ и других субъектов с целью обеспечения прогресса в осуществлении Минских соглашений”, — говорится в сообщении.
Ранее обмен удерживаемыми лицами приветствовали в ЕС, ОБСЕ а также совместное заявление сделали в Париже и Берлине.
Как сообщал УНН, 16 апреля на востоке Украины состоялся обмен удерживаемыми. В его результате удалось освободить 20 украинских граждан. При этом на оккупированные территории выехали 14 граждан.