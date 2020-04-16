В ЄС привітали обмін на Донбасі і очікують подальшого виконання домовленостей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Європейський союз вітає обмін утримуваними особами на сході України, що відбувся сьогодні і очікує подальшого виконання "мінських домовленостей", зокрема - припинення вогню. Про це йдеться у сьогоднішній заяві представника ЄС із закордонних справ Пітера Стано, передає УНН.
"16 квітня після досягнення домовленості Тристоронньої контактної групи відбулося взаємне звільнення і обмін утримуваними особами, пов'язаними з конфліктом на сході України", - йдеться у заяві.
В ЄС вважають, що це є "заохочувальним наступним кроком на шляху до здійснення одного із заходів, узгоджених на саміті у паризькому "нормандському форматі" 9 грудня 2019 року".
"Європейський союз очікує, що всі сторони продовжать роботу по виконанню "мінських угод", в тому числі шляхом використання рекомендацій, узгоджених у "нормандському форматі", - сказано у заяві.
В ЄС також висловили підтримку роботи "нормандського формату", ОБСЄ і Тристоронньої контактної групи.
"Постійне припинення вогню - також у відповідь на глобальний заклик Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша - зміцнить довіру і полегшить важку гуманітарну ситуацію. Росія і підтримувані нею збройні формування повинні також забезпечити свободу пересування через лінію зіткнення Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і гуманітарних організацій, а також доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста до всіх утримуваних осіб", - заявили в ЄС.
Як повідомлялося в УНН, сьогодні на сході України відбувся обмін утримуваними. В його результаті вдалося звільнити 20 наших громадян.