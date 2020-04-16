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ОБСЄ відреагувала на великодній обмін утримуваними на сході України

ОБСЄ відреагувала на великодній обмін утримуваними на сході України

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Чинний голова ОБСЄ, прем'єр-міністр і міністр європейських та закордонних справ Албанії Еді Рама і Генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер привітали сьогоднішнє взаємне звільнення і обмін утримуваними особами на сході України. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті ОБСЄ, передає УНН.

"Сьогоднішнє взаємне звільнення і обмін утримуваними особами - важливий крок напередодні православного Великодня. Сторони виявили політичну волю і провели гуманітарну роботу. Цього дня довгий час чекали як утримувані особи, так і їхні родичі та друзі", - заявив Еді Рама.

Він також закликав до повного виконання Мінських угод, підкресливши, що важливо спиратися на кроки, узгоджені під час паризького саміту "Нормандської четвірки" від 9 грудня 2019 року, зокрема повне і всеосяжне дотримання режиму припинення вогню, а також на інші узгоджені в Парижі підсумки.

"У межах свого мандата ОБСЄ готова надати свою підтримку за допомогою тристоронньої контактної групи і спеціальної моніторингової місії в Україні... Ми зробимо все можливе для сприяння поліпшенню ситуації з безпекою і полегшення труднощів, з якими стикаються цивільні особи, які проживають у постраждалих від конфлікту районах на сході України", - підсумував чинний голова ОБСЄ.

Генеральний секретар ОБСЄ Гремінгер додав, що сьогоднішнє звільнення і обмін "здійснені вдруге протягом щонайменше 4 місяців всіляко вітаються".

"Сім'ї возз'єднаються і зможуть відсвяткувати прийдешній православний Великдень разом. Я закликаю сторони взяти за основу результати цього обміну і відновити імпульс, спрямований на досягнення мирного врегулювання конфлікту на сході України шляхом повного і всеосяжного виконання Мінських домовленостей", - додав він.

Як повідомляв УНН, 16 квітня на сході України відбувся обмін утримуваними. У його результаті вдалося звільнити 20 українських громадян. При цьому на окуповані території виїхали 14 громадян.

Українські Національні Новини

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