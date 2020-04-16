ОБСЄ відреагувала на великодній обмін утримуваними на сході України

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Чинний голова ОБСЄ, прем'єр-міністр і міністр європейських та закордонних справ Албанії Еді Рама і Генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер привітали сьогоднішнє взаємне звільнення і обмін утримуваними особами на сході України. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті ОБСЄ, передає УНН.