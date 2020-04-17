Генсек ООН привітав обмін утримуваними на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш привітав обмін утримуваними особами на Донбасі. Відповідне повідомлення поширив речник Генсека ООН Стефан Дужаррік, передає УНН.
“Генеральний секретар вітає сьогоднішнє взаємне звільнення і обмін ув’язненими в зв’язку з конфліктом на сході України”, — написав речник Генсека.
Гутерріш сподівається, що “ця важлива гуманітарна діяльність напередодні православного Великодня послужить позитивним кроком на шляху до досягнення більшого прогресу, включаючи постійне припинення вогню у відповідності з його глобальним закликом, а також сприятиме подальшому розведенню сил і надання безперешкодного гуманітарного доступу через лінію дотику”.
“Генеральний секретар настійно закликає всі відповідні сторони прийняти подальші заходи в цьому дусі в рамках триваючих мирних зусиль „Нормандської четвірки“, Тристоронньої контактної групи, ОБСЄ та інших суб’єктів з метою забезпечення прогресу в здійсненні Мінських угод”, — йдеться у повідомленні.
Раніше обмін утримуваними особами привітали у ЄС, ОБСЄ а також спільну заяву зробили у Парижі та Берліні.
Як повідомляв УНН, 16 квітня на сході України відбувся обмін утримуваними. У його результаті вдалося звільнити 20 українських громадян. При цьому на окуповані території виїхали 14 громадян.