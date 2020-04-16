Франція та Німеччина зробили спільну заяву щодо обміну на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Франція та Німеччина вітають зусилля, яких доклала Тристороння контактна група для того, щоб сьогодні відбувся обмін утримуваними особами на Донбасі. Про це йдеться у спільній заяві Жана-Іва Ле Дріана і Гейко Мааса, міністрів Закордонних справ Франції та Німеччини, передає УНН.
“Обмін сьогодні утримуваних осіб, пов’язаних з конфліктом, є важливим кроком уперед у реалізації мінських домовленостей та висновків саміту в Нормандському форматі, який відбувся у Парижі 9 грудня 2019 року. Франція та Німеччина вітають зусилля, яких доклала Тристороння контактна група під керівництвом посла Хайді Грау задля того, щоб цей обмін відбувся.
Франція та Німеччина ще раз підтверджують свою відданість повному виконанню висновків саміту 9 грудня, зокрема стосовно дотримання режиму припинення вогню, розмінування, відкриття нових пунктів пропуску та визначення нових ділянок розведення сил”, — йдеться в заяві.
Міністри закордонних справ підкреслили, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні повинна мати, відповідно до свого мандату, гарантований, безпечний і безперешкодний доступ до всієї території України, включаючи райони, непідконтрольні уряду України.
Нагадаємо, раніше сьогодні ОБСЄ привітала великодній обмін утримуваними на сході України.
Як повідомляв УНН, 16 квітня на сході України відбувся обмін утримуваними. У його результаті вдалося звільнити 20 українських громадян. При цьому на окуповані території виїхали 14 громадян.