Франция и Германия сделали совместное заявление о обмене на Донбассе

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Франция и Германия приветствуют усилия, что приложила Трехсторонняя контактная группа для того, чтобы сегодня состоялся обмен удерживаемыми лицами на Донбассе. Об этом говорится в совместном заявлении Жана-Ива Ле Дриана и Гейко Мааса, министров иностранных дел Франции и Германии, передает УНН.