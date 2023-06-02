Генсек НАТО призвал союзников подписывать больше контрактов, поскольку запасы боеприпасов исчерпываются

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"Нам нужно делать больше во всем Альянсе", чтобы нарастить производство, заявил Столтенберг в интервью в Осло после двухдневной встречи министров иностранных дел НАТО. Они обсудили заявку Украины на вступление в блок и другие способы обеспечения долгосрочной поддержки страны в то время, когда она отражает нападение россии.

"Что нам действительно нужно, так это подписание контрактов, потому что тогда промышленность будет готова инвестировать и наращивать производство", - сказал Столтенберг.

Детали

Он добавил, что НАТО пригласила представителей оборонной промышленности присоединиться к встрече министров обороны в Брюсселе в конце этого месяца для облегчения контактов.

Генсек НАТО добавил, что надеется, что союзники также согласуют план действий оборонной промышленности на саммите в Вильнюсе в июле, в котором будет указано, как нарастить производство и совместные закупки, а также как обеспечить совместимость и стандартизацию.

Альянс также согласовал новые руководящие принципы по боеприпасам, решающим в бою, включая 155-мм артиллерийские снаряды, чтобы гарантировать, что страны будут иметь большие запасы как для продолжения поддержки Украины, так и для собственных нужд обороны.

"До сих пор союзники истощали запасы, чтобы иметь возможность поддерживать Украину - это нестабильный путь, поэтому нам нужно нарастить производство, чтобы выполнить эти новые и более амбициозные цели", - сказал Столтенберг.

Альянс собирается согласовать новое обязательство по расходам на оборону, которое будет в центре внимания министров обороны, когда они встретятся. Согласно текущему обязательству, подписанному в 2014 году, союзники по НАТО согласились увеличить расходы до 2% ВВП к 2024 году, но только восемь из 31 члена пока достигают этой цели.

Столтенберг сказал, что обсуждения все еще продолжаются, но "мы ожидаем, что союзники достигнут 2% как можно быстрее, потому что война в Украине продемонстрировала неотложность этого".

Ссылаясь на обещание 2014 года, Столтенберг сказал: "В Уэльсе мы имели десятилетнюю перспективу, но это было десять лет назад, у нас не может быть новой десятилетней перспективы".