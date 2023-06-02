Генсек НАТО закликав союзників підписувати більше контрактів, бо запаси боєприпасів вичерпуються

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"Нам потрібно робити більше у всьому Альянсі", щоб наростити виробництво, заявив Столтенберг в інтерв'ю в Осло після дводенної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО. Вони обговорили заявку України на вступ до блоку та інші способи забезпечення довгострокової підтримки країни у той час, коли вона відбиває напад росії.

"Що нам справді потрібно, то це підписання контрактів, тому що тоді промисловість буде готова інвестувати та нарощувати виробництво", - сказав Столтенберг.

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Він додав, що НАТО запросила представників оборонної промисловості приєднатися до зустрічі міністрів оборони у Брюсселі наприкінці цього місяця для полегшення контактів.

Генсек НАТО додав, що сподівається, що союзники також узгодять план дій оборонної промисловості на саміті у Вільнюсі у липні, у якому буде зазначено, як наростити виробництво та спільні закупівлі, а також як забезпечити сумісність та стандартизацію.

Альянс також погодив нові керівні принципи щодо боєприпасів, вирішальних у бою, включаючи 155-мм артилерійські снаряди, щоб гарантувати, що країни матимуть великі запаси як для продовження підтримки України, так і для власних потреб оборони.

"Донині союзники виснажували запаси, щоб мати можливість підтримувати Україну - це нестабільний шлях, тому нам потрібно наростити виробництво, щоб виконати ці нові і більш амбітні цілі", - сказав Столтенберг.

Альянс збирається узгодити нове зобов'язання щодо витрат на оборону, яке буде в центрі уваги міністрів оборони, коли вони зустрінуться. Згідно з поточним зобов'язанням, підписаним у 2014 році, союзники з НАТО погодилися збільшити витрати до 2% ВВП до 2024 року, але лише вісім із 31 членів наразі досягають цієї мети.

Столтенберг сказав, що обговорення все ще продовжуються, але "ми очікуємо, що союзники досягнуть 2% якнайшвидше, тому що війна в Україні продемонструвала невідкладність цього".

Посилаючись на обіцянку 2014 року, Столтенберг сказав: "В Уельсі ми мали десятирічну перспективу, але це було десять років тому, у нас не може бути нової десятирічної перспективи".