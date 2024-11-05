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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генсек НАТО призвал Германию увеличить оборонные расходы

Генсек НАТО призвал Германию увеличить оборонные расходы

Киев  •  УНН

22:13 • 773 просмотра

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Марк Рютте во время встречи с Олафом Шольцем в Берлине призвал Германию увеличить оборонные расходы более 2% ВВП. Германия в этом году планирует выделить на оборону около 90,6 млрд евро.

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел встречу в Берлине с федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем, где призвал Германию увеличить оборонные расходы. Об этом сообщает BILD, пишет УНН.

Детали

Как сообщает издание совместное выступление перед прессой было полно комплиментов: бывший премьер-министр Нидерландов Рютте назвал Шольца "дорогим Олафом", перечислил военные усилия Германии, а также отметил широкую поддержку Украины. Обращаясь к Шольцу, он сказал: "Твой исторический поворот сделал огромный вклад в безопасность Германии и укрепление альянса".

Однако Рютте призвал Германию увеличить оборонные расходы.

Все союзники НАТО должны больше инвестировать. И я уверен, что Германия продолжит увеличивать вклад,

- заявил Рютте.

Хотя Германия впервые за три десятилетия достигла цели НАТО - выделять на оборону 2% ВВП, Рютте считает, что этого недостаточно, особенно учитывая угрозу россии. По данным НАТО, правительство Германии сообщило альянсу, что в этом году выделит около 90,6 млрд евро на оборону, что может составлять примерно 2,1% ВВП.

В свою очередь Шольц пообещал, что продолжит выбранный курс. "Европа будет осуществлять значительные инвестиции в последующие годы", - сказал канцлер Германии. "Речь идет о возможности противостоять любой угрозе безопасности в Европе", - подчеркнул он.

Германия может стать ключевым игроком в вопросе завершения войны в Украине - FT29 октября 2024, 08:38 • 14833 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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