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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генсек НАТО: поддержка Украины должна продолжаться, капитуляция - это не мир

Генсек НАТО: поддержка Украины должна продолжаться, капитуляция - это не мир

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 10:59  •  13455 просмотра

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддержка Украины со стороны западных союзников спасает жизни и должна продолжаться, поскольку Украина не имеет другого выбора, кроме как бороться против неспровоцированной агрессии россии, в то время как россия может закончить войну уже сегодня.

Поддержка Украины со стороны западных союзников спасает жизни, и она должна продолжаться. Российский президент владимир путин начал эту войну и мог бы закончить ее сегодня, но Украина не имеет такого выбора. Капитуляция - это не мир. Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в понедельник с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном по случаю церемонии вступления Швеции в альянс, пишет УНН.

Наша поддержка Украины спасает жизни, и она должна продолжаться. Президент путин начал эту войну и мог бы закончить ее сегодня, но Украина не имеет такого выбора. Капитуляция - это не мир

- подчеркнул Столтенберг.

"Мы должны продолжать укреплять Украину, чтобы показать президенту путину, что он не получит того, что хочет на поле боя, а должен сесть и договориться о решении, при котором Украина будет признана и будет преобладать как суверенное, независимое государство", - подчеркнул Генсек НАТО.

По словам Генсека, в ответ на агрессивную войну россии против Украины "НАТО существенно увеличило наше присутствие в Альянсе, а членство Швеции еще больше усиливает это". "Когда два года назад президент путин начал полномасштабное вторжение, он хотел меньше НАТО и больше контроля над своими соседями. Он хотел уничтожить Украину как суверенное государство. Но он потерпел неудачу", - подчеркнул Столтенберг.

"НАТО больше и сильнее. Украина ближе к членству в НАТО, чем когда-либо прежде, и в то время, как отважные украинцы продолжают бороться за свою свободу, мы стоим на их стороне", - отметил Генсек.

Он отметил, что союзники продолжают объявлять о выделении новой помощи на миллиарды долларов, включая самый большой пакет помощи Швеции, включающий боеприпасы, противовоздушную оборону и боевые катера.

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