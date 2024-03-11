Генсек НАТО: поддержка Украины должна продолжаться, капитуляция - это не мир
Киев • УНН
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддержка Украины со стороны западных союзников спасает жизни и должна продолжаться, поскольку Украина не имеет другого выбора, кроме как бороться против неспровоцированной агрессии россии, в то время как россия может закончить войну уже сегодня.
Поддержка Украины со стороны западных союзников спасает жизни, и она должна продолжаться. Российский президент владимир путин начал эту войну и мог бы закончить ее сегодня, но Украина не имеет такого выбора. Капитуляция - это не мир. Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в понедельник с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном по случаю церемонии вступления Швеции в альянс, пишет УНН.
Наша поддержка Украины спасает жизни, и она должна продолжаться. Президент путин начал эту войну и мог бы закончить ее сегодня, но Украина не имеет такого выбора. Капитуляция - это не мир
"Мы должны продолжать укреплять Украину, чтобы показать президенту путину, что он не получит того, что хочет на поле боя, а должен сесть и договориться о решении, при котором Украина будет признана и будет преобладать как суверенное, независимое государство", - подчеркнул Генсек НАТО.
По словам Генсека, в ответ на агрессивную войну россии против Украины "НАТО существенно увеличило наше присутствие в Альянсе, а членство Швеции еще больше усиливает это". "Когда два года назад президент путин начал полномасштабное вторжение, он хотел меньше НАТО и больше контроля над своими соседями. Он хотел уничтожить Украину как суверенное государство. Но он потерпел неудачу", - подчеркнул Столтенберг.
"НАТО больше и сильнее. Украина ближе к членству в НАТО, чем когда-либо прежде, и в то время, как отважные украинцы продолжают бороться за свою свободу, мы стоим на их стороне", - отметил Генсек.
Он отметил, что союзники продолжают объявлять о выделении новой помощи на миллиарды долларов, включая самый большой пакет помощи Швеции, включающий боеприпасы, противовоздушную оборону и боевые катера.
Зеленский отреагировал на слова Папы о белом флаге для Украины10 марта 2024, 20:23 • 67046 просмотров
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
Генсек НАТО: поддержка Украины должна продолжаться, капитуляция - это не мир
Польские фермеры не будут пропускать через ПП "Зосин" на выезд из Украины ни одного грузовика - ГПСУ
Армия рф атаковала окрестности Дергачей в Харьковском районе - ГВА
Армия рф нанесла два удара по Запорожскому району, взрывы были слышны в Запорожье - ОВА
В беларуси объявили новые военные учения: в ЦПД отмечают, угрозы вторжения в Украину нет
"МХП Поруч": при поддержке благотворителей на Львовщине начал работу Ветеранский Штаб
Антимонопольный комитет начал исследовать дело о покупке французской компанией "Lifecell"
В Харькове и Запорожье прогремели взрывы - СМИ
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - экспертЭксклюзив
Сборная украинских ветеранов получила уже 34 медали на соревнованиях United States Air Force Trials
Популярные
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана
Показаны последствия попадания "шахеда" в Харькове
В Тегеране во время взрыва один человек погиб, еще 8 - ранены
Глава МИД Франции призвал говорить с Россией на языке "баланса сил"
В Одесской области взрывы работает ПВО
Публикации
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы естьЭксклюзив
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены
Генсек НАТО: поддержка Украины должна продолжаться, капитуляция - это не мир
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддержка Украины со стороны западных союзников спасает жизни и должна продолжаться, поскольку Украина не имеет другого выбора, кроме как бороться против неспровоцированной агрессии россии, в то время как россия может закончить войну уже сегодня.
Польские фермеры не будут пропускать через ПП "Зосин" на выезд из Украины ни одного грузовика - ГПСУ
Польские фермеры прекратят пропускать грузовики из Украины через пункт пропуска "Устилуг-Зосин".
Армия рф атаковала окрестности Дергачей в Харьковском районе - ГВА
Враг дважды атаковал вблизи Дергачей, подробности еще уточняются.
Армия рф нанесла два удара по Запорожскому району, взрывы были слышны в Запорожье - ОВА
Вражеские удары были нанесены по Запорожской области, данные о жертвах и повреждениях все еще оцениваются.
В беларуси объявили новые военные учения: в ЦПД отмечают, угрозы вторжения в Украину нет
На фоне новых военных проверок в беларуси Центр противодействия информации отмечает, что угрозы вторжения в Украину со стороны Беларуси нет, поскольку россия не имеет там достаточно сил для вторжения.
"МХП Поруч": при поддержке благотворителей на Львовщине начал работу Ветеранский Штаб
В Жовковской общине Львовской области в рамках программы реинтеграции военных и ветеранов "МХП-Поруч" открылся Штаб, который предоставляет профессиональные юридические, психологические консультации и поддержку ветеранам и их семьям.
Антимонопольный комитет начал исследовать дело о покупке французской компанией "Lifecell"
Антимонопольный комитет Украины начал расследование дела о приобретении французской компанией DVL Telecom контроля над компаниями Lifecell, Global Billi и Ukrtower из-за потенциальных антимонопольных проблем.
В Харькове и Запорожье прогремели взрывы - СМИ
Взрывы прогремели в Харькове и Запорожье во время воздушной тревоги и угрозы баллистических ракет.
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния, говорит эксперт.
Сборная украинских ветеранов получила уже 34 медали на соревнованиях United States Air Force Trials
Украинские ветераны уже завоевали 34 медали, в том числе 20 золотых, на соревнованиях Воздушных Сил США 2024 в Лас-Вегасе, продемонстрировав свой непобедимый дух и силу.