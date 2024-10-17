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Генсек НАТО и президент Польши обсудили поддержку Украины

Генсек НАТО и президент Польши обсудили поддержку Украины

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Анджей Дуда и Марк Рютте провели телефонный разговор о помощи Украине и политике в отношении рф. Рютте заявил, что НАТО не испугается угроз россии и продолжит поддерживать Украину.

В среду вечером  президент Польши Анджей Дуда обсудил в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте привлечение Альянса к поддержке Украины и политику в отношении российской федерации. Об этом сообщила канцелярия президента Польши в сети X, передает УНН

"Во время разговора обсуждались приоритеты по усилению сдерживания и обороны Альянса, политики в отношении рф, а также привлечение НАТО к поддержке Украины",- говорится в сообщении.

Президент Польши  также еще раз поздравил Рютте со вступлением в должность генерального секретаря НАТО.

Дополнение 

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс не испугается угроз РФ и в дальнейшем будет поддерживать Украину. Во время визита в миссию НАТО в Украине он отметил оборонный характер Альянса и готовность противостоять любой угрозе.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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