Генсек НАТО и президент Польши обсудили поддержку Украины
Киев • УНН
Анджей Дуда и Марк Рютте провели телефонный разговор о помощи Украине и политике в отношении рф. Рютте заявил, что НАТО не испугается угроз россии и продолжит поддерживать Украину.
В среду вечером президент Польши Анджей Дуда обсудил в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте привлечение Альянса к поддержке Украины и политику в отношении российской федерации. Об этом сообщила канцелярия президента Польши в сети X, передает УНН.
"Во время разговора обсуждались приоритеты по усилению сдерживания и обороны Альянса, политики в отношении рф, а также привлечение НАТО к поддержке Украины",- говорится в сообщении.
Президент Польши также еще раз поздравил Рютте со вступлением в должность генерального секретаря НАТО.
Дополнение
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс не испугается угроз РФ и в дальнейшем будет поддерживать Украину. Во время визита в миссию НАТО в Украине он отметил оборонный характер Альянса и готовность противостоять любой угрозе.