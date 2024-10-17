Генсек НАТО і президент Польщі обговорили підтримку України
Київ • УНН
Анджей Дуда і Марк Рютте провели телефонну розмову щодо допомоги Україні та політики стосовно рф. Рютте заявив, що НАТО не злякається загроз росії і продовжить підтримувати Україну.
У середу ввечері президент Польщі Анджей Дуда обговорив у телефонній розмові з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте залучення Альянсу до підтримки України та політику щодо російської федерації. Про це повідомила канцелярія президента Польщі у мережі X, передає УНН.
"Під час розмови обговорювалися пріоритети щодо посилення стримування та оборони Альянсу, політики стосовно рф, а також залучення НАТО до підтримки України",- йдеться в повідомленні.
Президент Польщі також ще раз привітав Рютте зі вступом на посаду генерального секретаря НАТО.
Доповнення
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс не злякається загроз рф і надалі підтримуватиме Україну. Під час візиту до місії НАТО в Україні він наголосив на оборонному характері Альянсу та готовності протистояти будь-якій загрозі.