Генсек НАТО анонсировал на Вашингтонском саммите "шаг вперед" для Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
  •  75613 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
  •  97406 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
  •  105646 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
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"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
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Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  119228 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  128302 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141217 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128240 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

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Генсек НАТО анонсировал на Вашингтонском саммите "шаг вперед" для Украины

Генеральный секретарь НАТО заявил, что предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне станет "шагом вперед" для Украины, после обсуждения с президентом Финляндии поддержки Украины и подготовки к саммиту.

политика •   •  25424 просмотра
Генсек НАТО анонсировал на Вашингтонском саммите "шаг вперед" для Украины

российские войска обстреляли избирательный участок в оккупированной Каховке - партизаны

российские войска обстреляли избирательный участок в оккупированной Каховке, сообщает партизанское движение "АТЕШ". Кроме того, оккупанты планируют осуществлять провокации и теракты на избирательных участках на оккупированных территориях, чтобы обвинить проукраински настроенное население.

Война •   •  23320 просмотра
российские войска обстреляли избирательный участок в оккупированной Каховке - партизаны

Госсекретарь США Блинкен обсудил с Гросси роль МАГАТЭ в продвижении глобальной ядерной безопасности

Госсекретарь США Блинкен обсудил с Генеральным директором МАГАТЭ Гросси роль в содействии мирному использованию ядерных технологий.

политика •   •  20626 просмотра
Госсекретарь США Блинкен обсудил с Гросси роль МАГАТЭ в продвижении глобальной ядерной безопасности

На оккупированных территориях россияне проводят проверку воинского учета мужчин во время голосования

На оккупированных территориях во время фейковых "выборов" россияне проверяют воинский учет мужчин и требуют от них обновить данные или предоставить их впервые", с целью мобилизовать жителей на войну против Украины.

Война •   •  18579 просмотра
На оккупированных территориях россияне проводят проверку воинского учета мужчин во время голосования

Германия за два года восполнит запасы Taurus, если передаст их Украине - СМИ

Если Германия передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus, то на пополнение запасов ФРГ уйдет около двух лет.

политика •   •  19024 просмотра
Германия за два года восполнит запасы Taurus, если передаст их Украине - СМИ

Украина должна поднимать вопрос о легитимности представителей путина на международной арене - эксперт

Украина не признает выборы президента россии на оккупированных территориях и призывает привлечь к уголовной ответственности тех, кто способствовал их проведению, а также ввести санкции против иностранных наблюдателей и поставить под сомнение легитимность Путина на международной арене.

политика •   •  18827 просмотра
Украина должна поднимать вопрос о легитимности представителей путина на международной арене - эксперт

"Шахеды", которыми враг сейчас атакует Украину, имеют разные звуковые характеристики - Гуменюк

"Шахеды", которыми враг сейчас атакует Украину, имеют разные звуковые характеристики, указывает Гуменюк.

Война •   •  14403 просмотра
"Шахеды", которыми враг сейчас атакует Украину, имеют разные звуковые характеристики - Гуменюк

По Одессе враг ударил баллистикой, выпустив из оккупированного Крыма ракеты "Искандер-М" - Силы обороны Юга

Российские войска осуществили баллистическую ракетную атаку на Одессу с территории оккупированного Крыма, в результате которой 14 человек погибли и 46 получили ранения, был разрушен рекреационный объект, повреждены жилые дома, СТО, газопровод и автомобили экстренных служб.

Война •   •  17409 просмотра
По Одессе враг ударил баллистикой, выпустив из оккупированного Крыма ракеты "Искандер-М" - Силы обороны Юга

Выборы в рф: россияне поджигают участки и заливают урны зеленкой

Во время президентских выборов в россии на избирательных участках произошли многочисленные случаи поджогов и вандализма, в частности, на один из участков в санкт-петербурге бросили бутылку с зажигательной смесью, женщина подожгла кабинку для голосования в москве, а другая женщина облила зеленкой урну для голосования.

политика •   •  17724 просмотра
Выборы в рф: россияне поджигают участки и заливают урны зеленкой

В Киеве и области возможно повышение уровня воды в Днепре - Укргидрометцентр

Уровень воды в Днепре в Киеве и Бориспольском районе будет оставаться выше начального уровня паводка до 15-19 марта из-за сбросов воды из Киевского водохранилища, вызванных весенним половодьем.

Общество •   •  18681 просмотра
В Киеве и области возможно повышение уровня воды в Днепре - Укргидрометцентр