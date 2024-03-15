Генсек НАТО анонсировал на Вашингтонском саммите "шаг вперед" для Украины

Генеральный секретарь НАТО еще раз подтвердил, что на саммите НАТО в Вашингтоне этим летом будет "шаг вперед" для Украины. Об этом он сказал по итогам телефонных переговоров в пятницу с президентом Финляндии Александром Стуббом, который также заявил, что обсуждалась необходимость продолжения поддержки Украины, пишет УНН.

Отличный телефонный разговор с президентом ценного союзника Финляндии Александром Стуббом. Мы приветствовали историческое присоединение Швеции к НАТО и обсудили подготовку к саммиту НАТО в июле. Когда члены Альянса встретятся в Вашингтоне, мы укрепим нашу оборону, сделаем шаг вперед для Украины и углубим наше партнерство - написал Столтенберг в X.

Стубб, в свою очередь, также назвал хорошим телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. "Мы обсудили подготовку к Вашингтонскому саммиту, состояние интеграции Финляндии в НАТО и необходимость продолжения поддержки Украины", - указал он в X.

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