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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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13 марта 2024, 13:24  •  141070 просмотра

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13 марта 2024, 12:47  •  128175 просмотра

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"Удвоить усилия": Кулеба в разговоре с Генсеком НАТО призвал к ускорению поставок оружия и боеприпасов Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом отметил необходимость ускорения поставок оружия и боеприпасов в Украину и согласования позиций накануне предстоящего заседания Совета Украина-НАТО.

Война •   •  5691 просмотра
"Удвоить усилия": Кулеба в разговоре с Генсеком НАТО призвал к ускорению поставок оружия и боеприпасов Украине

Туск накануне встречи лидеров Веймарского треугольника: "меньше слов, больше боеприпасов"

Дональд Туск накануне встречи лидеров стран Веймарского треугольника призвал предоставить Украине больше боеприпасов, а не просто говорить об этом на словах.

Война •   •  7518 просмотра
Туск накануне встречи лидеров Веймарского треугольника: "меньше слов, больше боеприпасов"

Португалия выделяет 100 млн евро на чешскую инициативу по боеприпасам для Украины: в Минобороны поблагодарили

Португалия выделяет 100 миллионов евро на инициативу Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины за пределами ЕС.

Война •   •  8354 просмотра
Португалия выделяет 100 млн евро на чешскую инициативу по боеприпасам для Украины: в Минобороны поблагодарили

Одесская область лидирует среди областей Украины по площадям посева яровых культур

Одесская область лидирует среди регионов Украины по посевам яровых культур, которыми засеяно 43 000 гектаров, включая пшеницу, ячмень, горох и овес.

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Одесская область лидирует среди областей Украины по площадям посева яровых культур

Посол Украины: визит Папы стал бы сигналом для мира, а символ "белого флага" принять не можем

Посол Украины в Ватикане заявил, что визит Папы Франциска в Украину станет важным сигналом для мира, но Украина не может принять символ "белого флага".

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Посол Украины: визит Папы стал бы сигналом для мира, а символ "белого флага" принять не можем

На Волыни трое мужчин погибли в результате сдетонирования снаряда времен Второй мировой войны

В Волынской области трое мужчин в возрасте 27, 35 и 38 лет погибли в результате детонации снаряда времен Второй мировой войны.

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На Волыни трое мужчин погибли в результате сдетонирования снаряда времен Второй мировой войны

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

В чем особенность ротации на этот раз.

Война •   •  30593 просмотра
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На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Лубинец требует расследовать деятельность российского Красного креста

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился с письмом к Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца с требованием расследовать вероятное сотрудничество российского Красного Креста с пропутинской "патриотической" организацией.

Общество •   •  14967 просмотра
Лубинец требует расследовать деятельность российского Красного креста

Директор Киевского метро Брагинский написал заявление на увольнение

Виктор Брагинский, директор Киевского метрополитена, подал в отставку после обнародования результатов расследования о хищениях в метро.

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Директор Киевского метро Брагинский написал заявление на увольнение

Кипер: в результате ракетной атаки врага на Одессу погиб медик и спасатель

Два человека погибли во время российской ракетной атаки на Одессу после реагирования на первый взрыв.

Война •   •  12463 просмотра
Кипер: в результате ракетной атаки врага на Одессу погиб медик и спасатель