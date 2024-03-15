"Удвоить усилия": Кулеба в разговоре с Генсеком НАТО призвал к ускорению поставок оружия и боеприпасов Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба переговорил с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, отметив необходимость ускорения поставок оружия и боеприпасов в Украину, а также скоординировал позиции накануне предстоящего заседания Совета Украина-НАТО. Об этом министр сообщил в пятницу в X, пишет УНН.

Я поговорил с Йенсом Столтенбергом, чтобы поблагодарить его за его личные усилия по обеспечению поддержки НАТО для Украины. Я подчеркнул важность удвоения международных усилий для увеличения и ускорения поставок оружия и боеприпасов в Украину - сообщил Кулеба.

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Стороны, по словам главы МИД, скоординировали позиции перед заседанием Совета Украина-НАТО в апреле.

"Украина приветствует усилия, направленные на повышение роли НАТО в обеспечении Украины всем необходимым для отпора российской агрессии", - указал Кулеба.

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