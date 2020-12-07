Генпрокурор США размышляет над своей отставкой до окончания полномочий Трампа - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Генеральный прокурор США Уильям Барр рассматривает возможность покинуть свой пост до истечения полномочий президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник, передает УНН.
Так, источник подтвердил CNN, что Барр недоволен Трампом.
"Он еще не принял окончательного решения", - сказал источник.
Ранее издание New York Times сообщило о планах Барра, сославшись на три источника.
В CNN на прошлой неделе сообщали, что Трамп был разочарован заявлением Барра в интервью о том, что Министерство юстиции не нашло никаких доказательств масштабных фальсификаций во время президентских выборов.
По словам источника, во вторник между ними возник спор, а уже в четверг Трамп отказался сказать, доверяет ли он Барру, что является признаком того, что генеральный прокурор потерял благосклонность президента, пишут журналисты.
Два представителя Белого дома сообщили CNN, что, хотя Трамп активно рассматривал возможность увольнения Барра, несколько человек отговаривали его от этого.
Как сообщал УНН, 5 декабря штаб президента США Дональда Трампа подал иск с требованием признать недействительными результаты президентских выборов в штате Джорджия.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани заявила, что команда президента США Дональда Трампа занимается судебными исками по обжалованию результатов выборов, несмотря на то, что генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что никаких серьезных нарушений во время президентских выборов не было.
Напомним, Трамп заявил, что покинет Белый дом после окончания срока своих полномочий, если голосование Коллегии выборщиков, которое состоится 14 декабря, завершится в пользу Джо Байдена. По предварительным данным, Байден обогнал Трампа, набрав до 306 голосов выборщиков от штатов - при необходимых 270. Суды в Пенсильвании и Мичигане отклонили иски сторонников Трампа о пересчете. Висконсин и Аризона подтвердили победу Байдена.