Генпрокурор США розмірковує над своєю відставкою до закінчення повноважень Трампа - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Генеральний прокурор США Вільям Барр розглядає можливість покинути свій пост до закінчення повноважень президента Дональда Трампа. Про це повідомляє CNN із посиланням на обізнане джерело, передає УНН.
Так, джерело підтвердило CNN, що Барр незадоволений Трампом.
"Він ще не прийняв остаточного рішення", - сказало джерело.
Раніше видання New York Times повідомило про плани Барра, пославшись на три джерела.
У CNN минулого тижня повідомляли, що Трамп був розчарований заявою Барра в інтерв'ю про те, що Міністерство юстиції не знайшло жодних доказів масштабних фальсифікацій під час президентських виборів.
За словами джерела, у вівторок між ними виникла суперечка, а вже у четвер Трамп відмовився сказати, чи довіряє він Барру, що є ознакою того, що генеральний прокурор втратив прихильність президента, пишуть журналісти.
Два представника Білого дому повідомили CNN, що, хоча Трамп активно розглядав можливість звільнення Барра, кілька людей відмовляли його від цього.
Як повідомляв УНН, 5 грудня штаб президента США Дональда Трампа подав позов з вимогою визнати недійсними результати президентських виборів у штаті Джорджія.
Раніше прессекретар Білого дому Кейлі Макенані заявила, що команда президента США Дональда Трампа займається судовими позовами щодо оскарження результатів виборів, незважаючи на те, що генеральний прокурор США Вільям Барр заявив, що ніяких серйозних порушень під час президентських виборів не було.
Нагадаємо, Трамп заявив, що покине Білий дім після закінчення терміну своїх повноважень, якщо голосування Колегії вибірників, яке відбудеться 14 грудня, завершиться на користь Джо Байдена. За попередніми даними, Байден обігнав Трампа, набравши до 306 голосів вибірників від штатів - при необхідних 270. Суди у Пенсільванії і Мічигані відхилили позови прихильників Трампа про перерахунок. Вісконсін і Арізона підтвердили перемогу Байдена.