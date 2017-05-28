Генпрокурор рассказал, как его водили на цепи

"Я никогда не забуду, когда меня по этим же коридорам, водили на двухметровом цепи. В наручниках и двухметровый цепь. Там у вас моя тюремная кружочка стоит. Со мной это делали за то, что я якобы незаконно праздновал День милиции. Это политический заказ как установил Европейский суд, а затем и украинский, было возможно потому, что генеральный прокурор тех времен дал команду фас на политического оппонента. С мая месяца этого года эта система была уничтожена. Это еще не значит, что с завтрашнего дня, мы будем иметь дело с идеальной системой. Еще много впереди ", - рассказал он.

Ю.Луценко также выразил мнение, что сегодня в Украине "рождается новая прокуратура".

Напомним, Ю.Луценко рассказал, что не боится передать ГПУ , если найдется достойная замена.