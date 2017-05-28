Генпрокурор розповів як його водили на ланцюгу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко в інтерв’ю телеканалу “Україна” розповів як його водили на 2-метровому ланцюгу по прокуратурі, повідомляє УНН.
“Я ніколи не забуду, коли мене по цих же коридорах, водили на двометровому ланцюгу. В наручниках і двометровий ланцюг. Отам біля вас моя тюремна кружечка стоїть. Зі мною це робили за те, що я ніби то незаконно святкував день міліції. Це політичне замовлення як встановив Європейський суд, а потім і український, було можливе тому, що генеральний прокурор тих часів дав команду фас на політичного опонента. З травня місяця цього року ця система була знищена. Це ще не значить, що з завтрашнього дня, ми будемо мати справу з ідеальною системою. Ще багато попереду,” — розповів він.
Ю.Луценко також висловив думку, що сьогодні в Україні “народжується нова прокуратура”.
Нагадаємо, Ю.Луценко розповів, що не боїться передати ГПУ, якщо знайдеться гідна заміна.