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Генпрокурор подтвердил арест принцев Саудовской Аравии за протест против экономии

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 января. УНН. В воскресенье, 7 января, генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Моеб подтвердил, что 11 принцев предстанут перед судом по обвинению в нарушении общественного спокойствия и порядка - они участвовали в протесте против режима жесткой экономии, в частности относительно расходов из бюджета на оплату их коммунальных услуг, передает УНН со ссылкой на i24NEWS.

Генпрокурор подтвердил арест принцев Саудовской Аравии за протест против экономии

“Членов королевской семьи предупредили о том, что их требования не являются законными. Однако 11 принцев отказались покинуть территорию, нарушая общественное спокойствие и порядок”, - отметил Моеб.

Они выступали против решения властей страны прекратить финансирование части расходов членов королевской семьи из государственного бюджета. Среди них, в том числе, плата за электроэнергию, воду и другие коммунальные услуги. Акция состоялась возле исторического дворца вблизи Рияда. Принцев отправили в тюрьму Аль-Хайер с максимальной безопасностью на юг от Эр-Рияда.

Отметим, Саудовская Аравия в течение последних двух лет ввела ряд мер с целью жесткой экономии, направленных на увеличение доходов и сокращение расходов госбюджета, поскольку глобальное падение цен на нефть спровоцировало дефицит бюджета страны. 

Напомним, в Саудовской Аравии задержали принцев после того, как они собрались в королевском дворце Каср аль-Хокма для протеста против мер жесткой экономии, введенных приказом короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

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