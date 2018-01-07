Генпрокурор підтвердив арешт принців Саудівської Аравії за протест проти економії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. У неділю, 7 січня, генеральний прокурор Саудівської Аравії Сауд аль-Моеб підтвердив, що 11 принців постануть перед судом за звинуваченням в порушенні громадського спокою та порядку - вони брали участь у протесті проти режиму жорсткої економії, зокрема щодо видатків із бюджету на оплату їхніх комунальних послуг, передає УНН з посиланням на i24NEWS.
“Членів королівської родини попередили про те, що їхні вимоги не є законними. Проте 11 принців відмовилися покинути територію, порушуючи громадський спокій та порядок”, — зазначив Моеб.
Вони виступали проти рішення влади країни припинити фінансування частини витрат членів королівської сім’ї з державного бюджету. Серед них, зокрема, плата за електроенергію, воду та інші комунальні послуги. Акція відбулася біля історичного палацу поблизу Ріяда. Принців відправили до в’язниці Аль-Хайер з максимальною безпекою на південь від Ер-Ріяда.
Зазначимо, Саудівська Аравія впродовж останніх двох років запровадила низку заходів з метою жорсткої економії, задля збільшення надходжень та скорочення витрат держбюджету, оскільки глобальне падіння цін на нафту спровокувало дефіцит кошторису країни.
Нагадаємо, у Саудівській Аравії затримали принців після того, як вони зібралися в королівському палаці Каср аль-Хокм для протесту проти заходів жорсткої економії, запроваджених наказом короля Сальмана бен Абдель Азіза Аль Сауда.